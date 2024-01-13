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Spor, Futbol

Hatayspor-Pendikspor maçında beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Mustafa Ünal Uysal  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Hatayspor-Pendikspor maçında beraberlik Fotoğraf: Serkan Avci - AA

Mersin

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti.

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağı penaltı noktasında önündeki Hodzic'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

44. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Rivas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hodzic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada sol kanatta topla buluşan Ghoulam, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Dadashov'a gönderdi. Dadashov'dan önce araya giren Alpaslan topu kornere gönderdi.

47. dakikada Hatayspor öne geçti. Ghoulam'ın kullandığı kornerde topa ön direkte Serkan müdahale etti. Penaltı noktasında gelen meşin yuvarlağı Kilama altıpas içerisindeki Rivas'a gönderdi. Rivas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

59. dakikada sol kanatta İbrahim Akdağ'ın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Diaby, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

69. dakikada sol kanattan gelen Lamkel Ze, ceza sahasındaki Dele-Bashiru'yu gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

87. dakikada Pendikspor rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahasında oluşan karambolde Pendiksporlu futbolcular meşin yuvarlağa dokunamadı ve top kaleci Erce Kardeşler de kaldı.

90+3. dakikada Pendikspor beraberliği buldu. Hataysporlu futbolcular ceza sahasındaki meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı. Sağ çaprazda topla buluşan Midtsjö'nün pasına Aburjania müdahale edemedi. Topu önünde bulan Kappel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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