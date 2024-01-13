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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Abdullah Tevge, Süha Gür  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep deplasmanına yeni transfer Leonardo Bonucci ile ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Lincoln Henrique de götürüldü.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Lincoln Henrique, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi.

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