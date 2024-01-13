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Spor, Futbol

Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

Erkan Tiryaki  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - AA

Ankara

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki maçta Kasımpaşa'yı ağırladı. 

Karşılaşmanın 29. dakikasında kaleci Bahadır'ın savunma arkasına gönderdiği degaj vuruşta topu kontrol eden ve rakip kaleci Gianniotis'i geçen Cephas'ın çektiği şutta Taylan Utku Aydın, meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel olarak mutlak bir golü engelledi.

35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kaleci Bahadır'ın hatasıyla topu kazanan konuk ekipte ceza sahasına giren Hajradinovic, meşin yuvarlağı ceza yayının üzerindeki Aytaç Kara'ya çıkardı. Düzgün bir şut çeken Aytaç, topu sol direğin dibinden filelere gönderdi: 0-1.

42. dakikada Hajradinovic'in şutunda top ceza sahasının içinde Neto'nun önünde kaldı. Neto'nun kale sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cephas'ın çektiği şutu kaleci Gianniotis, sağına uzanarak topu kontrol etti.

45. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cephas'ın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

45+1. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sol taraftan Pedrinho'nun kullandığı korner atışında kale sahasında iyi yükselen Mujakic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

İkinci yarı

59. dakikada Hanousek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı altıpasın içindeki Bajic topu, arka direğe kafasıyla aşırttı. Müsait durumda topla buluşan Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas, topu müsait durumdaki Bajic'e çıkardı. Kale sahsının içindeki Bajic, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1.

80. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ben Ouanes'in şutunda top önce üst direğe sonra kale çizgisine çaparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Da Costa'nın kafa vuruşunda ise top auta gitti.

83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Taylan Utku Aydın'dan topu orta sahada kapan Pedrinho, ceza sahasına kadar girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

90+2. dakikada Kasımpaşa'nın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Selim Dilli'nin ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolü değerlendiren Da Costa, kale sahasının içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenara gelerek monitörden inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golden önce elle oynama tespit ederek golü iptal etti.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 3-1 kazandı.


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