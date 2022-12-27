Dolar
18.71
Euro
19.92
Altın
1,820.91
ETH/USDT
1,212.10
BTC/USDT
16,770.00
BIST 100
5,434.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Halil İbrahim Avşar   | 27.12.2022
HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup etti Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Müsabakaya etkili başlayan MKE Ankaragücü 2. dakikada golü buldu. Malcuit'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Zahid, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Popov'un pası sonrası topla ceza sahasına hareketlenen Avounou, kalecinin ayaklarının altından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

13. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Malcuit, topu dışarıya çıkardı. Müsait pozisyondaki Zahid'in yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

35. dakikada Ümraniyespor ikinci gole yaklaştı. Umut Nayir'in sağ kanattan yerden ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Del Valle'nin şutunda, savunmaya çarpan top direkten döndü.

41. dakikada Sowe topu tek pasla Tolga Ciğerci'nin önüne bıraktı. Tolga'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

55. dakikada konuk ekip öne geçti. Geraldo'nun kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza yayında topla buluşan Avounou'nun şutunda, Tolga Ciğerci'ye de çarpan meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-2

79. dakikada Marlon'un sol kanattan ortasında Zahid'in ceza sahasında dokunduğu top yandan dışarı çıktı.

84. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Chatzigiovanis'in vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma, HangiKredi Ümraniyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon ikinci galibiyetini elde eden İstanbul ekibi puanını 10'a yükseltti. Ligde 5 maç sonra kaybeden MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar uyarısı
Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı: Denizden yaşamayı öğrenemezsek yaşayamayız bu kadar açık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi
İçişleri Bakanlığından İBB'yi teftiş eden müfettişlere ilişkin açıklama
Ordu'da kuraklık riskine karşı tedbir amacıyla 61 gölet inşa edildi

Benzer haberler

HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup etti

HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup etti

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına üstünlük sağladı

Galatasaray evinde 3 puanı aldı

Konyaspor 1 puanı uzatmada aldı

Konyaspor 1 puanı uzatmada aldı
Ligde beş maçtır kaybetmeyen MKE Ankaragücü, üst sıralarda kalıcı olmak istiyor

Ligde beş maçtır kaybetmeyen MKE Ankaragücü, üst sıralarda kalıcı olmak istiyor
Trabzonspor, Fenerbahçe önünde sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe önünde sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet