Göztepe Wallace Reis'le yollarını ayırdı

İzmir
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren Wallace Reis'le devam etmeyecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2,5 yıldır kadroda yer alan Wallace Reis'e teşekkür edildi.
2017-2018 sezonunun devre arasında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Reis, bu sezon ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere 8 maçta forma giymişti.
Sarı-kırmızılı ekip, Reis'ten önce kaleci Beto, Andre Castro ve Deniz Kadah'la yolların ayrıldığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.