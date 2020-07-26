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Spor, Futbol

Göztepe'de ayrılan 5. isim Cameron Jerome oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Cameron Jerome ile yollarını ayırdı.

Ali Korkmaz   | 26.07.2020
Göztepe'de ayrılan 5. isim Cameron Jerome oldu

İzmir

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Cameron Jerome'a emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyen Cameron Jerome, lig ve kupada çıktığı 54 maçta 9 gol atmıştı.

Jerome'un yanı sıra kaleci Beto, Andre Castro, Deniz Kadah ve Wallace Reis'le yollarını ayıran İzmir temsilcisi, sözleşmesi biten 5 oyuncuyla devam etmeme kararı aldı.

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