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Spor, Futbol

Trabzonspor bu sezon ilk kez 4 maç art arda puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon ilk kez 4 maç art arda puan kaybı yaşadı.

Selçuk Kılıç   | 16.04.2022
Trabzonspor bu sezon ilk kez 4 maç art arda puan kaybetti

Trabzon

Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olduktan sonra sırasıyla 31. hafta sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, 32. haftada Gaziantep FK ile dış sahada 0-0 ve son olarak da VavaCars Fatih Karagümrük ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı.

Ligin son 4 haftasında 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 9 puan kaybederek bu sezon en kötü dönemini yaşadı.

Bordo-mavili takım, ligin 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 2-2, ligin 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 2-2, ligin 21. haftasında Demirgrup Sivasspor ve 22. haftada GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak art arda sadece 2 kez puan kaybı yaşamıştı.

İç sahada yenilmezliğini sürdürdü

Trabzonspor, Vavacars Fatih Karagümrük beraberliği ile sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü.

Geçen sezon son 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-mavililer, bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

İstanbul takımlarına mağlup olmadı

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı.

21 beraberlik

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla 21. beraberliğini aldı.

Avcı ile ligde 65 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 39 galibiyet, 21 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.

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