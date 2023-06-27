Dolar
26.03
Euro
28.54
Altın
1,913.12
ETH/USDT
1,873.70
BTC/USDT
30,550.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, SIXT ile sponsorluk anlaşmasını devam ettirecek

Galatasaray Kulübü, forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile olan sponsorluk anlaşmasının devam ettirileceğini duyurdu.

Ercan Çakar  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Galatasaray, SIXT ile sponsorluk anlaşmasını devam ettirecek

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonundan itibaren Galatasaray Futbol A Takımı'nın ana sponsoru olan SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmanın detaylarının temmuz ayında yapılacak toplantıda açıklanacağı belirtilerek, "Ön anlaşma uyarınca Galatasaray Futbol A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek. Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz. Şimdi daha güçlü bir Galatasaray ile daha büyük zaferlere ulaşmanın zamanı." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Kocaeli'de Japonya İşbirliği Ajansının desteğiyle afet araştırma ve eğitim kompleksi kurulacak
İstanbul'da arife günü kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör bitinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bayramda deprem bölgesini ziyaret edecek

Benzer haberler

Galatasaray, SIXT ile sponsorluk anlaşmasını devam ettirecek

Galatasaray, SIXT ile sponsorluk anlaşmasını devam ettirecek

İtalya'da futbolcuların forma numarası olarak "88"i alması yasaklandı

Fransa'da Danıştay raportörü, kadın futbolunda başörtüsüne izin verilmesinden yana

Galatasaray, Hull City ile 5 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, Hull City ile 5 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak
Galatasaray'ın ilk etap kamp programı belli oldu

Galatasaray'ın ilk etap kamp programı belli oldu
Alanyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Çavuşoğlu, başkanlığa yeniden seçildi

Alanyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Çavuşoğlu, başkanlığa yeniden seçildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet