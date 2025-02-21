Fenerbahçe, Avrupa'da son 16'da

Brüksel
Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe savunmasının hatasıyla ev sahibi ekip 19. dakikada Vazquez ile beraberliği yakaladı. İlk yarının kalan bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki takımda pozisyon bulamadı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi ekip, 55. dakikada yine Vazquez'in golüyle öne geçti. Golün ardından toparlanan sarı-lacivertliler, 63. dakikada Yusuf Akçiçek'in golüyle beraberliği yakaladı. Golden sonra tempoyu düşüren Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
İlk yarı
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmada Hey'in hatalı kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı uygun durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı santrfor, topu boş kaleye gönderdi: 0-1.
19. dakikada Anderlecht beraberlik golünü buldu. Savunmada Skriniar'ın kaleciye hatalı geri pasında İrfan Can Eğribayat'ın ıskaladığı top Vazquez'in önünde kaldı. Oyuncu, boş kalede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
52. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla hareketlenen Maamar, yaptığı verkaçın ardından ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
55. dakikada Anderlecht öne geçti. Soldan gelişen atakta Hazard'ın yerden ortasında penaltı noktası civarında topun gelişine Vazquez'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
63. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Szymanski'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Skriniar, kafayla topu içeri çevirdi. Altı pas içinde arka direkte müsait durumda bulunan Yusuf Akçiçek, topu ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.
Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred ile Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, son 16 turunda cezalı duruma düştü.
Fred, maçın 45+1. dakikasında, Osayi-Samuel ise 53. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle sonraki Avrupa müsabakasında forma giyemeyecek.
En-Nesyri, kariyer rekorunu egale etti
Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, kariyer sezonunda ulaştığı gol sayısını egale etti.
Maçın 4. dakikasında Dzeko'nun asistinde takımını öne geçiren gole imza atan tecrübeli santrfor, gol atma performansını Anderlecht karşısında da sürdürdü.
Söz konusu süreçte sarı kart cezası sebebiyle ligde Corendon Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen En-Nesyri, 4'ü lig, son 8 resmi maçta gol sevinci yaşadı.
Ligde oynanan Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 6 gol kaydeden Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de Midtjylland'ın yanı sıra Anderlecht'e karşı 2 maçta da ağları havalandırdı. En-Nesyri, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında da 2 kez gol sevinci yaşadı.
Son 8 resmi maçta takımı adına skor üreten golcü futbolcu, bu periyotta 11 gol attı. Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 24'üncü golüne ulaştı.
En-Nesyri, 2020-21 sezonunda Sevilla formasıyla aynı gol sayısıyla sezonu tamamlamıştı.
Yusuf, Avrupa'da siftah yaptı
Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Avrupa'da ilk golüne imza attı.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken 19 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa karşısında attı.
Müsabakanın 63. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden Yusuf, Avrupa'da ilk gol atma sevincini yaşadı.
Osayi-Samuel devam edemedi
Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, karşılaşmayı tamamlayamadı.
Maçın 66. dakikasında kendini yere bırakan Osayi-Samuel'in yerine 67. dakikada Mert Müldür oyuna girdi.
Rakip, Olympiakos ya da Rangers
Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzandı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken evinde Twente ile golsüz berabere kaldı.
İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.
Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamaları
Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Karar verildi mi ? Üst düzey bir hakem mi ? Eğer karar verildiyse ve üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse hem güvenirlilik açısından hem de maçın imajı açısından bu önemli. Bu karardan mutluyum. Ben kazanmayı seven bir teknik direktörüm ama her şeyden önce bazen öyle görünmesem de fair-play insanıyım. Bu karardan mutluyum. Biz de rakibimiz de bu maçı kazanmak istiyoruz. Umarım büyük bir futbol maçı olur." ifadelerini kullandı.
Son 16 turunda gönlünden geçen takım sorusuna ise Mourinho, "Olympiakos'a uçuş süresi daha kısa o yüzden onlar olabilir ama İskoçya'ya da gitmemiz gerekirse gideriz. Harika bir stadyumları var. Bizlere fark etmiyor. İstanbul'da oynayacağımız ilk maçta da rakibimizin kim olduğu fark etmiyor. Fred orada önemli eksik olacak bizim için. Şimdi Avrupa Ligi'ni unutacağız." yanıtını verdi.
Maçın durmasına da değinen Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:
"Olay ilk olduğunda ne olduğunu bilmiyorduk. İçeri girince hakem bana ne olduğunu söyledi. O ana kadar işler çok iyi gidiyordu. Daha sonra oyun en iyi olduğumuz anda durdu ki bu rakibimize yaradı. Hakem ve rakip teknik direktör güvenlikle ilgili sorun olduğunu söyledi. Benim endişelendiğim konu sakatlıkların olmasıydı çünkü ısınma yapamıyorduk. Hakemden sahaya çıkınca ısınma için süre istemiştim. Bunun dışında güzel maç oldu. Üst düzey bir hakem yönetti ve maç boyu kontrolü elinde tuttu. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizi destekledi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.