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Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 16.04.2022
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçtan 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'nın 41 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 10'unda berabere kalan ve 8'ini yitiren Adana Demirspor ise 52 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan müsabaka 0-0 berabere bitmişti.

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