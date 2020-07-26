Maicon Galatasaray'a dönüyor

İstanbul
Suudi Arabistan'ın El-Nassr takımında kiralık olarak forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, sosyal medyadaki hesabından yaptığı veda paylaşımında, 1,5 sezondur formasını giydiği El-Nassr'ın yönetimi ve taraftarları ile takım arkadaşlarına teşekkür etti.
Suudi Arabistan ekibinde güzel anlar yaşadığını aktaran 31 yaşındaki stoper, "Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.