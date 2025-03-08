Süper Lig Kulüpleri ve Spor Federasyonları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı
Spor federasyonları ve Trendyol Süper Lig kulüpleri, yayımladıkları mesajlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak kadınların toplumdaki ve spordaki önemine vurgu yaptı.
İstanbul
Galatasaray Kulübünün mesajında "120 yıllık tarihimizin her zaferinde, her başarı öyküsünde kadınların izi ve alın teri var. Hayatın her anına değer katan kahramanlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübünden "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu görüşlere yer verildi:
"Her başarı hikayesinin hayal edebilmekle başladığına, toplumumuzdaki kadın başarı hikayelerini duydukça daha çok kız çocuğumuzun hayallerinin büyüyeceğine inanıyoruz. 'HeForShe' hareketini destekleyen ve sahiplenen dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe olarak 'Birlikte Eşitiz' diye haykırdığımız ilk günden itibaren daha güçlü toplum ve aydınlık yarınlar için toplumun her alanında, hayata dair her anda spor yoluyla güçlenmesini destekliyoruz. Gelecekte nice Eda Erdemler, Buse Nazlar, Elisler ülkemizi uluslararası arenalarda temsil etsin, bayrağımızı göndere çektirsin, İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletsin diye, kız evlatlarımız yarınlara umutla baksınlar diye, güçlü kadınlar, güçlü toplumların mimarları olsunlar diye, kadın haklarının teminatı olan Atatürk devrimlerine sonsuz saygımızı vurguluyor; tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bu vesileyle kulübümüz bünyesinde görev yapan kadın sporcu ve çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz."
Kadınlar Günü'nün ortaya çıkış hikayesinin yer aldığı Beşiktaş Kulübünün açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Kadınların spor yapma olanağı bulduğu kulüplerin başında Beşiktaş JK gelmektedir. Kulübümüz, tarihinin ilk kadın sporcularını 'Eskrim Şubesi'nde yetiştirerek lisansiye yapmıştır. Suat Fetgeri, Halet Çambel ve Neriman'dan oluşan Beşiktaş Kadın Eskrim Takımı, 1930'lu yıllarda müteaddit defalar İstanbul ile Türkiye şampiyonluklarına isimlerini yazdırarak, Beşiktaş'ımıza büyük onur kazandırmışlardır. Bu üçlü gruptan Suat Fetgeri ile Halet Çambel, milli forma ile de müsabakalar yapmışlar ayrıca 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi temsil ederek, Olimpiyat Oyunları'na iştirak eden ilk Türk kadın sporcuları unvanını kazanmışlardır. Sporu bıraktıktan sonra uzun yıllar üniversitelerde öğretim üyesi olarak da görev yapan Halet Çambel, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın profesörü unvanı ile de bilinmektedir. Kulübümüz, tarihimiz boyunca faaliyet gösterdiği branşlarda kadın sporcular yetiştirmiş, yetiştirmeye devam etmektedir. Tarihimiz boyunca; yönetici, sporcu, çalışan ve taraftar olarak Camiamızın en önemli güçlerinden birisi olan kadınlarımıza, Beşiktaş'ımıza verdikleri emekler için şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyadaki tüm emekçi kadınların ve Beşiktaşlı kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun."
Trabzonspor, Samsunspor, Eyüpspor, Başakşehir FK, Göztepe, Rizespor, Gaziantep FK, Alanyaspor, Antalyaspor, Sivasspor, Hatayspor, Adana Demirspor, Konyaspor, Bodrum FK, Kayserispor ve Kasımpaşa da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.
Spor federasyonları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Türkiye Voleybol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayınladığı kutlama mesajında, "Her alanda hayatın yükünü omuzlayan, azmi, cesareti ve çalışkanlığı ile toplumu ileriye taşıyan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun ise mesajında, "Mücadelesiyle, kararlılığıyla her gün yeniden birbirine ilham olan tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun" denildi.
Türkiye Yüzme Federasyonu da "Kadınlar, hayatın her alanında ilham veren güçleriyle dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor. Emeğiyle, sevgisiyle, mücadelesiyle var olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün, eşitlik, adalet ve özgürlük için verilen mücadelenin önemini bir kez daha hatırlama günü. Daha güçlü, daha adil bir gelecek için birlikteyiz." paylaşımında bulundu.
Türkiye Judo Federasyonu yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Judo camiamızın değerli kadınları başta olmak üzere sağlıkta, spor camiasında, eğitimde, iş dünyasında ve toplumumuzun her kademesinde üreten, emek veren tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız."
Türkiye Tekvando Federasyonu da "Azmi, cesareti ve kararlılığıyla insanlığa ilham veren, emeğiyle hayatın her alanında değer yaratan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutluyoruz." mesajını paylaştı.
Okçuluk, tenis, cimnastik, boks, hokey, atletizm, karate, modern pentatlon, triatlon, otomobil sporları, yelken, motosiklet, satranç, curling gibi birçok spor federasyonu da yayımladıkları mesajlar ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.