Spor, Futbol

"Gol kralı" ampute milli futbolcu Ömer Güleryüz, Wisla Krakow'a transfer oldu

Ampute Futbol Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Ömer Güleryüz, kariyerine Polonya ekiplerinden Wisla Krakow'da devam edecek.

Halil İbrahim Avşar  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
"Gol kralı" ampute milli futbolcu Ömer Güleryüz, Wisla Krakow'a transfer oldu

Ankara

1997 doğumlu "gol kralı" milli futbolcu, Başkent Ampute Futbol Gücü Kulübünden Polonya temsilcisine transfer oldu.

2021 ve 2024 Avrupa şampiyonalarında gol krallığına ulaşan ve "en değerli oyuncu" ödülüne layık görülen Ömer Güleryüz, bu transferle birlikte Türkiye'den yurt dışına profesyonel olarak transfer olan ilk milli ampute futbolcu ünvanını aldı.

Golcü futbolcu Ömer Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre içinde Polonya'ya giderek yeni takımıyla çalışmalara başlayacağını belirtti.

Ampute milli futbolcu Ömer, transferiyle ilgili "Ampute futbol kariyerimde yeni ve tarihi bir sayfa açıyorum. Türkiye'den yurt dışına transfer olan ilk ampute futbolcu olmanın gururunu yaşayarak, Wisla Krakow gibi köklü bir kulübün formasını giyeceğim." dedi.

Bugüne kadar Avrupa ve dünya sahnelerinde elde ettiği şampiyonluklar, gol krallıkları ve bireysel ödüllerle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getiren Ömer, "Şimdi bu tecrübeyi ve mücadele ruhunu Avrupa'nın önemli kulüplerinden birinde sahaya yansıtma zamanı. Bu transfer sadece benim için değil, Türk ampute futbolu adına da güçlü bir adımdır. Sahada verdiğim her mücadelede ülkemi temsil etmenin sorumluluğunu taşıyacağım. Wisla Krakow formasıyla yeni başarılar elde etmeye hazırım. Bu süreçte bana destek olan Başkent Ampute Futbol Gücü Kulübüne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Güleryüz'ün yeni takımı Wisla Krakow, ampute futbol branşında uluslararası turnuvalara düzenli olarak katılan kulüpler arasında bulunuyor. Wisla Krakow, 2024 yılında Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, finalde Polonya ekibi Wisla Krakow'u yenerek kupayı kazanmıştı. Bu maçta Alves Kablo adına mücadele eden Ömer, 2 gol atmıştı.

Ampute Futbol Süper Lig'de bu sezon da etkili bir performans ortaya koyan milli oyuncu, görev aldığı 8 maçta 8 gol kaydetti.

