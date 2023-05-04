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Spor, Futbol

Giresunspor'da teknik direktörlüğe İrfan Buz getirildi

Gültekin Yetgin  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Giresunspor'da teknik direktörlüğe İrfan Buz getirildi

Giresun

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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