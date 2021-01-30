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Spor, Futbol

Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Erkan Tiryaki   | 30.01.2021
Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak

Ankara

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Mustafa Kaplan yönetiminde ligin ilk yarısını 19 puanla 18. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 4 haftadır rakiplerine kaybediyor. Son galibiyetini Atakaş Hatayspor karşısında alan Gençlerbirliği, puan hasretini Akdeniz temsilcisi karşısında dindirmeye çalışacak.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımı Fraport TAV Antalyaspor ise ilk devreyi 26 puanla 10. sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, 2021 yılında henüz maç kaybetmedi. Ligde bu yıl oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Fraport-TAV Antalyaspor, kupada da Bursaspor engelini geçti.


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