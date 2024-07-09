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Spor, Futbol

Genç milli futbolcular, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın iki oyuncusu Emirhan Demircan ve Diren Dağdeviren, Avrupa Şampiyonası'nın başarılı geçeceğine inanıyor.

Bozhan Memiş  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Genç milli futbolcular, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı oyuncuları Emirhan Demircan (solda) ve Diren Dağdeviren. Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Kuzey İrlanda'da 15-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa, İspanya ve Danimarka'yla yarı final mücadelesi verecek ay-yıldızlı ekibin Almanya'da forma giyen iki oyuncusu Emirhan Demircan ve Diren Dağdeviren, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih altyapı oyuncusu Emirhan Demircan, şampiyonada iddialı olduklarını dile getirerek "Zor bir gruptayız ancak biz de güçlü bir takımız. Kendi oyunumuzu oynayıp, maçları kazanmak ve gruptan çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

1860 Münih'ten 12 yaşında Bayern Münih'in altyapısına transfer olan Demircan, çocuk yaşta teklif almanın kendisini çok mutlu ettiğini, Bayern gibi bir takımda forma giymenin keyfini çıkardığını aktardı.

Her pozisyonda rahatlıkla forma giyebildiğini vurgulayan genç oyuncu, "Hayalim Bayern Münih'in A takımında forma giymek ve A Milli Takım'da oynamak. Örnek aldığım isim de Cristiano Ronaldo." dedi.

Dağdeviren: Kupayı kazanmak istiyoruz

Alman ekibi Hoffenheim'ın altyapısında forma giyen Diren Dağdeviren, Avrupa Şampiyonası'na şampiyonluk hedefiyle gittiklerini söyledi.

İyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını belirten genç oyuncu, "İyi bir turnuva bizi bekliyor. İyi bir takımız ve inşallah turnuvanın sonunda kupayı kazanırız. Zorlu bir gruptan çıktık. Almanya ve Hırvatistan gibi önemli takımlar vardı. Buradan çıkmayı başardık, şimdi kupayı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hedefleri hakkında da konuşan Diren Dağdeviren, şunları söyledi:

"Hayalim her zaman Hoffenheim'da oynamaktı. Çocukken Hoffenheim maçlarına gidiyordum. Hoffenheim'ı çok seviyorum. Hayalim Hoffenheim A takımında forma giymek. O statta taraftarların önüne çıkmak istiyorum. Kendimi N'Golo Kante'ye benzetiyorum. Takım için her şeyi yapıyor ve çok top kazanıyor. Ben de kendimi böyle görüyorum."

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