Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe karşısında galibiyetten umutlu

Gaziantep
Yılmaz, AA muhabirine, geçen sezon 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ligden çekildiklerini anımsattı.
Yeni sezon için hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak ve çok heyecanlıyız. Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp mücadelemizi yapacağız inşallah. Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız, Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp oynayacağız inşallah."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.