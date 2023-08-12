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Spor, Futbol

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe karşısında galibiyetten umutlu

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili, "Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız." dedi.

Okan Coşkun  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe karşısında galibiyetten umutlu

Gaziantep

Yılmaz, AA muhabirine, geçen sezon 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ligden çekildiklerini anımsattı.

Yeni sezon için hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak ve çok heyecanlıyız. Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp mücadelemizi yapacağız inşallah. Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız, Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp oynayacağız inşallah."

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