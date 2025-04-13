Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u mağlup etti

Gaziantep
İlk yarı
5. dakikada Aboubakar'ın soldan verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
6. dakikada ceza yayının gerisinde sağ çaprazda topla buluşan Ogün Özçiçek'in sert şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
9. dakikada Okereke'nin soldan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
15. dakikada Ogün Özçiçek'in savunmanın arkasına attığı topla buluşan Boateng'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
17. dakikada Ogün Özçiçek'in pasıyla ceza yayının gerisinde topu alan Boateng'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
21. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Boateng topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
38. dakikada konuk ekip öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 0-1.
41. dakikada Okereke'nin soldan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda, kaleci Bekaj meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45+3. dakikada ev sahibi takım beraberliği sağladı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Boateng'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
59. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Okereke'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, fileleri havalandırdı: 2-1
69. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Boateng'in vuruşunda, topu kaleci Bekaj uzaklaştırdı.
83. dakikada taç çizgisinde rakibini çalımladıktan sonra kaleye yönelen Emre Taşdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Bekaj'dan döndü.
90. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir'in ortasına ceza sahası sağında Ogün Özçiçek'in vuruşunda, kaleci Bekaj topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.