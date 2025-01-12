Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 yendi

Gaziantep
4. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahada Maxim'in ceza sahası içerisine attığı pas ile rakibini geçen Sorescu'nun ara pasında topu önünde bulan Okereke'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
17. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Maxim'in ceza sahası içerisine ortasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer gole izin vermedi.
28. dakikada ceza sahası içerisinde yapılan ortada topla buluşan Sorescu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Deniz Eren Dönmezer'de kaldı.
31. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
51. dakikada sağ taraftan köşe vuruşunu kullanan Tayfun Aydoğan'ın ortasına iyi yükselen Abdulsamet Burak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
65. dakikada Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yavuz Kol'un sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan kornere çeldi.
76. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Kenan Kodro'nun pasında Sorescu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
81. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Semih Güler'in sert vuruşunda, kaleci topu çeldi. Pozisyonun devamında Tolga Kalender'in vuruşunda meşin yuvarlığı kaleci Mustafa bu sefer kornere gönderdi.
90+3. dakikada savunmanın arkasına atılan pas ile topla buluşan Kenan Kodro'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Deniz Eren Dönmezer kurtardı.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.