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Spor, Futbol

Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Page: İstediğimiz sonucu alamadık

Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Rob Page, Türkiye-Galler maçına ilişkin, oyuncularının defansif anlamda iyi olduklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Gökhan Gücüklüoğlu, Kemal Ceylan  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Page: İstediğimiz sonucu alamadık

Samsun

Page, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü hafta maçında Türkiye’ye 2-0 mağlup olmalarının ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta 10 kişi kalana kadar savunma anlamında iyi olduklarını belirtti.

Grubun lider takımlarına karşı oynamanın bazen güç olabildiğini vurgulayan Page, eksik kalmalarına neden olan kırmızı kart kararını ise haklı bulduğunu dile getirdi.

Maç öncesi futbolcularıyla bazı konuları görüştüklerini anlatan Page, “Maçtan önce tabii birtakım şeyler söylendi. Bu son üç gün içinde de tekrarladığım şeyler oldu. Onlara göstermeye çalıştığım birçok şeyi de sahada göstermeye çalıştılar. Ama yine de futbolda böyle şeyler bazen olabiliyor. O yüzden bu akşam oyuncularım genel anlamda defansif anlamda çok iyilerdi. Ama istediğimiz sonucu alamadık.” diye konuştu.

Page, Ermenistan ve Türkiye ile peş peşe zorlu maçlar oynadıklarını belirterek “Bu akşam zor bir rakibe karşı oynadık. Türkiye gibi bir rakibe karşı oyuncularımı gelmeden önce uyarmıştım. Bu kadar gergin ve zor bir atmosferde oynayacağımızı söylemiştim. Ama yine de bu kırımızı kart almamıza engel olmadı.” ifadesini kullandı.







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