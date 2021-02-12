Euro
8.51
Dolar
7.03
BIST 100
1,538.44
Altın
1,817.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesine giriş yapıyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaraylı 3 futbolcu hakkında soyunma odasındaki görüntülere ilişkin suç duyurusu

Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Marcao ve Oghenekaro Peter Etebo hakkında, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında çekilen görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Murat Kaya   | 12.02.2021
Galatasaraylı 3 futbolcu hakkında soyunma odasındaki görüntülere ilişkin suç duyurusu

İstanbul

Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) ve Oghenekaro Peter Etebo hakkında, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında çekilen görüntülerle ilgili 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddelerinden cezalandırılmaları istemiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğince (HUFEDER) hazırlanan suç duyurusu dilekçesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Şubat'ta Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir müsabaka gerçekleştiği ve konuk takım oyuncularının, futbolcular için tahsis edilen soyunma odasını kullandıkları belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Önemle belirtmek isteriz ki, tahsis edilen bu odalar 6222 sayılı Kanun'un 17. maddesi kapsamında 'kamu malı' sayılmaktadır. Suç teşkil eden eylemlerin olduğu müsabaka günü, hakem düdüğüyle biten maçın ardından konuk takım futbolcuları kendilerine tahsis edilen soyunma odasına geçmişlerdir. Lakin kullanım için tahsis edilen bu oda, şüpheli futbolcular tarafından adeta çocuk parkına çevrilmiş, hatta daha da ileri gidilerek küfürlerin havada uçuştuğu bir ortam haline getirilmiştir. Olayların video kayıtları dilekçede sunulmuştur."

Şüpheli futbolcu Arda Turan'ın "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarının işlemesinin yanı sıra sporda şiddete de teşvik ettiği öne sürülen dilekçede, Marcao'nun da "mala zarar verme" suçundan cezalandırılması istendi.

Etebo'nun, söz konusu olayı kayda aldığı ve kendi şahsi hesabı üzerinden canlı yayında milyonlarca insanın izlemesine sebebiyet verdiği belirtilen dilekçede, şüphelilerin 6222 sayılı Kanun uyarınca cezalandırılmaları talep edildi.

Dilekçede ayrıca bu kişiler hakkında, müsabakalara çıkacak kadroya dahil olmadıkları resmi maçlarda, soruşturmanın başlamasıyla seyirden yasaklama kararı verilmesi istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın Kovid-19'a yakalandığında sağlık durumunun açıklandığından daha ciddi olduğu öne sürüldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 486 bin 968'e çıktı
Fransa Bilim Kurulundan Kovid-19 geçiren kişilere tek doz aşı önerisi
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilebildiğini hatırlattı
BioNTech/Pfizer ABD'ye 100 milyon doz Kovid-19 aşısı daha verecek

Benzer haberler

TFF Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık men cezasını onadı

Galatasaraylı 3 futbolcu hakkında soyunma odasındaki görüntülere ilişkin suç duyurusu

TFF'den maç saati değişiklikleri

Fatih Karagümrük'ün konuğu Fenerbahçe

Fatih Karagümrük'ün konuğu Fenerbahçe
Emre Belözoğlu: Hocamız da sergilenen futboldan rahatsız

Emre Belözoğlu: Hocamız da sergilenen futboldan rahatsız
TFF Tahkim Kurulu Oğulcan Çağlayan'ın cezasını 3 maça indirdi

TFF Tahkim Kurulu Oğulcan Çağlayan'ın cezasını 3 maça indirdi