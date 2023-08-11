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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Bozhan Memiş  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Zaha ve Kerem Demirbay da Kayseri kafilesinde yer aldı.

Galatasaray'ın Mondihome Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Karımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Berk Balaban.

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