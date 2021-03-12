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Spor, Futbol

Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan veda mesajı: Sizleri asla unutmayacağım

Galatasaray'da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda, veda mesajında, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Emre Doğan   | 12.03.2021
Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan veda mesajı: Sizleri asla unutmayacağım

İstanbul

Galatasaray'da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Faslı futbolcu Younes Belhanda, veda mesajı yayımladı.

Belhanda, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e, takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Faslı futbolcu, ayrıca paylaşımında sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ve futbolcularıyla çektirdiği fotoğrafa da yer verdi.

Belhanda, 2017-2021 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da tüm kulvarlarda 131 maçta 22 gol attı.

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