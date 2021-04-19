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Spor, Futbol

Galatasaray-Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ercan Çakar   | 19.04.2021
Galatasaray-Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: Özgür Yankaya

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

21 Nisan Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: Suat Arslanboğa

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

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