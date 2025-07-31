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Spor, Futbol

Galatasaray, Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i 75 milyon avro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı

Galatasaray, Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Metin Arslancan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Galatasaray, Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i 75 milyon avro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

İstanbul

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