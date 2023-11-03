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Spor, Futbol

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Muslera açıklaması

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın dirseğinin çıktığını ve ilk müdahaleyle yerine yerleştirdiklerini belirtti.

Bozhan Memiş  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Muslera açıklaması Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

RAMS Park'ta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde Fall ile girdiği pozisyonun ardından sakatlanarak 59. dakikada yerini Günay Güvenç'e bırakan Fernando Muslera'nın son durumuyla ilgili kulüp doktoru Yener İnce basın mensuplarına bilgi verdi.

Uruguaylı file bekçisinin yaşanan pozisyonun ardından sol dirseğinin çıktığını söyleyen İnce, "Dirsekte çıkık vardı, saha içinde yerine yerleştirdik." açıklamasını yaptı.

Fernando Muslera'nın çekilecek MR görüntüsüyle birlikte durumunun netleşeceğini de vurgulayan İnce, şunları söyledi:

"Çekeceğimiz MR'da, çıkığa eşlik eden başka bir durum var mı ona bakacağız. Eşlik eden bir tablo belirlersek bunun ne kadar zaman alacağını da belirteceğiz. Bazen bu durum çok rahat atlatılabilir, yerine oturması yeterli olabilir. Bazen de Allah korusun, küçük kırıkla beraberse bu çıkık, iş uzar. Bu nedenle daha net bir şey söyleyeceğiz."

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