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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Ercan Çakar   | 16.05.2022
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Istanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

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