Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Istanbul
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
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