Euro
10.28
Dolar
8.70
BIST 100
1,382.58
Altın
1,793.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılı futbolcu Arda Turan, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Emre Doğan   | 06.07.2021
Galatasaray Kulübü, Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşmesini uzatmasıyla ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan, Galatasaray'a geldiği ilk günkü gibi mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum. Galatasaray'da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar ve kupalar kazanmak istiyorum. Buradan hem Sayın Başkan'a, hem yönetim kuruluna hem de hocama çok teşekkür ediyorum. Tekrardan beni bu formaya ve armaya kavuşturdukları için. Her anı en kıymetli şekilde değerlendirip, sezonu kupalarla ve şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, yeni sezona dair ise şu görüşleri aktardı:

"Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini ve vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene işleri baştan daha sıkı tutup başarılı olacağımıza inanıyorum. Galatasaray, olduğu her kulvarda başarıya ve şampiyonluğa adaydır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte toplam 881 bin 755 aşı uygulandı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 299 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek
Türkiye'de nüfusa göre en çok Kovid-19 aşısı yapılan Muğla'da 'rehavet'e yer yok
5 soruda Kovid-19'un 'Delta' ve 'Delta Plus' varyantına ilişkin merak edilenler

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray'dan basketbolda büyük hamle