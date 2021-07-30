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Spor, Futbol

Galatasaray ile Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı yapacak

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Süha Gür   | 30.07.2021
Galatasaray ile Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı yapacak

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in fikri önderliğinde, Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz."

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