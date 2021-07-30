Galatasaray ile Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı yapacak

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in fikri önderliğinde, Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.