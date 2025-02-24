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Spor, Futbol

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi duyuruldu.

Can Öcal  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, derbinin VAR hakemi Sloven Alen Borosak olacak.

Onur Özütoprak ise karşılaşmada AVAR olarak görev alacak.

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