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Spor, Futbol

Futbolseverlerin 65 günlük Süper Lig hasreti sona eriyor

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu, 65 günlük aranın ardından yarın başlayacak.

Emrah Oktay  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Futbolseverlerin 65 günlük Süper Lig hasreti sona eriyor

İstanbul

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 7 Haziran'da sona eren Süper Lig'de 66. sezon yarın yapılacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 25 Aralık'ta oynanacak 18. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 5 Ocak'ta açılacak ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.

Türkiye'nin 12 ilinden 20 takım, 2023-2024 sezonunda toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek.

12 ilden 20 takım

Süper Lig'in 66. sezonunda 12 il, 20 takımla temsil edilecek.

Yeni sezonda İstanbul'dan 8 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor) yer alacak.

Ligde Antalya'dan Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor, Adana'dan Adana Demirspor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Sivas'tan EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Konya'dan TÜMOSAN Konyaspor, Ankara'dan MKE Ankaragücü, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den Mondi Home Kayserispor, Samsun'dan da Yılport Samsunspor mücadele edecek.

İlk büyük maç 2. haftada

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Ligde ilk derbi ise 9. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak.

Süper Lig'de 5. hafta Trabzonspor-Beşiktaş, 11. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor, 15. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe, 18. hafta ise Fenerbahçe-Galatasaray maçlarına sahne olacak.

Yabancı oyuncu kuralı

Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı, geçen sezonda olduğu gibi 8+3 şeklinde uygulanacak.

Kulüpler, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek. Listeye, 14 yabancı oyuncu yazılması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.

Takımlar, A takım listesinde yer alan 14 futbolcuyu da 21 kişilik maç kadrosuna yazabilecek. Bu oyunculardan sadece 8'i aynı anda sahaya çıkabilecek.

Kulüpler, ayrıca kadrosuna kattığı 14 yabancı futbolcuya ek olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcuyu da transfer edebilecek.

Bu futbolculardan en fazla 1'i müsabakada forma giyebilecek ve yabancı oyuncu olarak sayılmayacak.

Transfer dönemleri

Futbolda, 26 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 15 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

İlk hafta program

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)

12 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

13 Ağustos Pazar:

19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

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