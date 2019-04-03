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Spor, Futbol

Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Trabzonspor altyapı anlamında doğru bir iş yapıyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, "(Trabzonspor) Özellikle doğru bir iş yapıyorlar. Kendi altyapılarından oyuncu çıkartıp, oynatıyorlar. Yusuf olsun, Abdülkadir olsun tecrübe kazandılar." dedi.

Sinan Özmüş   | 03.04.2019
Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Trabzonspor altyapı anlamında doğru bir iş yapıyor

Antalya

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor'un bireysel olarak çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyledi. 

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, lige verilen üç haftalık arada Trabzonspor maçına hazırlandıklarını dile getirdi.

Cezalı olan Chico'nun bu müsabakada oynayamayacağını vurgulayan Korkmaz, milli takımdan sakat dönen Celustka'nın durumunu ise maç gününe kadar takip edeceklerini aktardı.

Trabzonspor maçında takım oyununun kendileri için önemine vurgu yapan Bülent Korkmaz, şunları söyledi:

"Geçmiş maçlara baktığımızda, kazandığımız müsabakalarda takım halinde oynadık, hareket ettik. Özellikle farklı kaybettiğimiz maçlarda, oyun disiplininden ve takım bloğundan kopmalar olunca, istediğimiz sonucu alamadık. Son oynadığımız Aytemiz Alanyaspor maçı buna çok güzel bir örnekti. Hem savunmada hem de hücumda takım halinde oynadığımızda, sahada istediğimizi yapabiliyoruz. Oyuncularıma da aynı şekilde aktardım. Bunu da tekrarlayacağız. Trabzonspor maçında bunu pekiştireceğiz. Cuma günü teknik direktör olarak benim istediklerimi uyguladıklarında, orada iyi oyunla iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum." 

"Avantajları da var dezavantajları da"

Trabzonspor'un etkili hücum oyuncularına karşı takım halinde mücadele edeceklerini dile getiren Korkmaz, "Trabzonspor'un bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var. Özellikle doğru bir iş yapıyorlar. Kendi altyapılarından oyuncu çıkartıp, oynatıyorlar. Yusuf (Yazıcı) olsun, Abdülkadir (Ömür) olsun tecrübe kazandılar. Diğer genç oyuncular da bu şekle doğru gidiyor. Çok yetenekli yabancı oyuncuları var. Hücum yapmayı, geniş alanda oynamayı seviyorlar. Avantajları da var dezavantajları da var. Takım halinde oynadığımız sürece, bloklar arasındaki mesafeyi enine ve boyuna doğru yaptığımız sürece, baskı görebiliriz ama en azından o baskının sonucunun gelmesini de engelleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlıların basına kapalı bölümde, Trabzonspor maçının taktik provalarını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Antalyaspor, yarın Trabzon'a gidecek ve karşılaşma için son antrenmanını burada gerçekleştirdikten sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

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