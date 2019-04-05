Galatasaray Drogba'yı onurlandıracak

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2013-2014 yıllarında 1,5 sezon sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Fildişi Sahilli eski oyuncuya, yarın Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılacak maç öncesinde kulüp başkanı Mustafa Cengiz tarafından plaket takdim edileceği bildirildi.
Açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarı selamlayacak Drogba'nın Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesini de takip edeceği belirtildi.
Didier Drogba, sarı-kırmızılı formayla birer kez Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.
Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua ve Montreal Impact takımlarının da formasını giyen Drogba, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
Birçok şampiyonluk sığdırdığı kulüp kariyerinde 685 maçta 300 gol atan Drogba, milli takımda ise 104 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.