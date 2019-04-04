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Spor, Futbol

Trabzonspor Jan Durica'ya 400 bin avro ödeyecek

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Jan Durica'ya 400 bin avro ödemesine karar verdi.

Ercan Doğan   | 04.04.2019
Trabzonspor Jan Durica'ya 400 bin avro ödeyecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübünün eski futbolcusu Jan Durica'ya 400 bin avro ödemesini kararlaştırdı.

TFF Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Durica ile Trabzonspor arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını incelediği ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun bu konuda daha önce aldığı kararın kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, davacı Slovak futbolcu Jan Durica'nın alacak talebinin kabulü ile 400 bin avro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verildiği kaydedildi.

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