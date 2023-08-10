Dolar
27.04
Euro
29.83
Altın
1,919.82
ETH/USDT
1,850.60
BTC/USDT
29,517.00
BIST 100
7,702.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş’ta ‘’AK Parti Şehir Buluşmaları’’ programında konuşuyor.
logo
Spor

Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak

Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı ve 29 takımın katılacağı plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak.

Ramazan Kaya  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Kayseri Erciyes AŞ iş birliğiyle düzenlenen turnuva, yerli ve yabancı oyuncuların katılımıyla Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilecek.

Turnuvada, 16 erkek ve 13 kadın takımı ter dökecek.

13 Ağustos'ta sona erecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden takımlar katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin, grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Başkanı Jim Skea, AA'ya konuştu
Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti
MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye başvurdu

Benzer haberler

Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak

Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Firmalar e-ticaret ve e-ihracatlarını devlet destekli danışmanlık ofisiyle artırıyor

Erciyes'in zirvesine plaj voleybolu için 300 kamyon kum taşındı

Erciyes'in zirvesine plaj voleybolu için 300 kamyon kum taşındı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin ailesine alınan ev teslim edildi

Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin ailesine alınan ev teslim edildi

Kayseri'de özel öğrenci Umut'un itfaiyeci olma hayali gerçekleşti

Kayseri'de özel öğrenci Umut'un itfaiyeci olma hayali gerçekleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet