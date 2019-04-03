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Spor, Futbol

Akhisarspor deplasmanda avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Süha Gür   | 03.04.2019
Akhisarspor deplasmanda avantajı kaptı

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

8. dakikada sağdan gelişen Ümraniyespor atağında Alaaddin Okumuş'un ortasına penaltı noktasının gerisinden Emircan Altıntaş'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Regattin tarafından kullanılan serbest vuruşta, ceza sahası içinde oluşan karambolde açılan topun gelişine Güray'ın sağ ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Serkan Göksu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Lukac topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Vasilogiannis'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Vasilogiannis, meşin yuvarlağı ceza sahası içine kadar sürdü. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarı çıktı. 

63. dakikada Emircan Altıntaş'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Leandrinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

82. dakikada Bokila'dan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Manu, kaleci Metin Erol'u geçmeyi denedi ancak araya giren Metin topu ayaklarıyla takım arkadaşına kazandırdı.

85. dakikada yaklaşık 30 metreden Timur'un sert vuruşunda kaleci Lukac topu son anda kornere çeldi.

86. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen atakta rakip yarı sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan Manu'nun yerden ortasına penaltı noktası civarında Bokila'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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