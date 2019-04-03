Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.32
Dolar
5.62
BIST 100
94,441.10
Altın
1,290.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

'Gol yemeden gol atmayı amaçlıyorduk ve bunu da başardık'

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Kahyaoğlu, "Yakaladığımız pozisyonu neticelendirdik. Gol yemeden gol atmayı amaçlıyorduk ve bunu da başardık." dedi.

Murat Karadağ   | 03.04.2019
'Gol yemeden gol atmayı amaçlıyorduk ve bunu da başardık'

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenen Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, yakaladıkları pozisyonu neticelendirerek kazandıklarını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahyaoğlu, sahada düşündüklerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Gol yemeden kazanma amacıyla sahaya çıktıklarını ve iyi bir rakiple oynadıklarını dile getiren Kahyaoğlu, "Maçın bu şekilde gitmesini bekliyorduk. İyi bir rakiple oynadık. Son bölümde istediğimiz şeyler daha çok oldu. Yakaladığımız pozisyonu neticelendirdik. Gol yemeden gol atmayı amaçlıyorduk ve bunu da başardık." diye konuştu.

Ercan Kahyaoğlu, bir gazetecinin kupadaki başarılı sonuçları lige neden yansıtamadıkları yönündeki sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Ligde son 5-6 maçlık periyotta iyi oynadığımız halde sonuç alamadık. Bundan sonraki süreçte ligde o atılımı ve sıçramayı yapacağız diye düşünüyorum. Lig daha bitmedi, önümüzde 8 maç var ve her şey olabilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mısır’da yargının zoru ne?
Ukrayna seçimlerinde beklenen oldu
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?

Benzer haberler

Akhisarspor deplasmanda avantajı kaptı

Akhisarspor deplasmanda avantajı kaptı

Galatasaraylı Luyindama PFDK'ye sevk edildi

Akhisarspor avantaj peşinde

Galatasaray kupada saha avantajını kullanamadı

Galatasaray kupada saha avantajını kullanamadı
Kupada yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Kupada yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Galatasaray'da kupa mesaisi

Galatasaray'da kupa mesaisi