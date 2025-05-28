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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlara ilişkin TFF’nin Riva’daki tesislerinde basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Futbolseverler, kadın millilerin İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı maçı ücretsiz izleyebilecek

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında 30 Mayıs Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Süha Gür  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Futbolseverler, kadın millilerin İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı maçı ücretsiz izleyebilecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Esenler Erok Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

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