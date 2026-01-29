Dolar
43.40
Euro
52.01
Altın
5,316.27
ETH/USDT
2,779.70
BTC/USDT
83,835.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Spor, Futbol

"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'a "ev hapsi" kararı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Mikail Bıyıklı  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'a "ev hapsi" kararı Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Sancak'ın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Duran'dan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ziyaretine ilişkin paylaşım
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgesel işbirliğine, bölgesel güvenlik yapısının kurulmasına ihtiyacımız var
Samsun'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'a "ev hapsi" kararı

"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'a "ev hapsi" kararı

Pakistan’da, Tirah sakinlerinin yüzde 80 ila 85'inin tahliye edildiği doğrulandı

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 5 şüpheli tutuklandı

Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 10 zanlı tutuklandı

Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 10 zanlı tutuklandı

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı alan yangın ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı alan yangın ihbarı nedeniyle tahliye edildi
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet