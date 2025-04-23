Futbol kulüplerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Ankara
Fenerbahçe, sosyal medya paylaşımında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü ve umut dolu geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Sonsuz Atatürk sevgisiyle dolu nice 23 Nisan'lara." ifadelerini kullandı.
- Milli iradenin simgesi TBMM 105 yaşında
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 22, 2025
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü ve umut dolu geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm… pic.twitter.com/uio28SqDoD
Galatasaray, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir, ilkesiyle 105 yıl önce TBMM’nin açılışını yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.
🇹🇷 “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesiyle 105 yıl önce TBMM’nin açılışını yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği #23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/eeg4J4C8wl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 22, 2025
Beşiktaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de TBMM'nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." paylaşımını yaptı.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 🇹🇷 #EnGüzelBayram | #23NisanKutluOlsun pic.twitter.com/yuq4uehFNs— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 22, 2025
Trabzonspor'un paylaşımında ise "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." denildi.
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🇹🇷 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun pic.twitter.com/6g6PGMj2Qa— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 22, 2025