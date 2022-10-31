Dolar
18.62
Euro
18.40
Altın
1,633.68
ETH/USDT
1,562.50
BTC/USDT
20,396.00
BIST 100
3,978.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk: Deplasmandaki bu sonucu iyi bir galibiyet olarak tabir edeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Serhat Zafer   | 31.10.2022
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk: Deplasmandaki bu sonucu iyi bir galibiyet olarak tabir edeceğiz

Sivas

Groenendijk, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarısından dolayı Sivasspor'u tebrik etti.

Sivasspor'un bu sezon zorlu bir fikstüre girdiğini ve doğru bir zamanda bu deplasman maçını oynadıklarını aktaran Groenendijk, "Hafta içerisinde çok iyi hazırlanmıştık ve rakibimize oranla daha fazla çalışma süremiz vardı. Takım defansı olarak çok iyi duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Ancak öndeki üçlüye ayrı bir paragraf açacağım, çok iyi mücadele ettiler. Kendilerinden istediğimiz takım savunması anlamında bütün unsurları harfiyen yerine getirip, çok katkı sağladılar." dedi.

Oyuncuları Haji Wright'ın takım defansını rahatlatan bir oyun sergilediğini dile getiren Groenendijk, 8 gole ulaşmasından dolayı futbolcuyu tebrik etti.

"İyi bir ivme yakaladık"

Takım sergilediği performansın önemli olduğunu belirten Groenendijk, şunları kaydetti:

"Kollektif anlamda nasıl ve neler yapabileceğimiz önemliydi. Oynayan her bir oyuncunun iyi bir performans ortaya koyduğunu düşünüyorum. Rakibe 90 dakika boyunca net gol pozisyonu vermediğimizi düşünüyorum. Kendi açımızdan bakacak olursak üst üst iki galibiyet. İyi bir ivme yakaladık. Deplasmandaki bu sonucu çok iyi bir galibiyet olarak tabir edeceğiz. İyi ivmeyi önümüzdeki Fatih Karagümrük maçına yansıtıp, o maçtan da 3 puanla ayrılma hedefindeyiz."

Groenendijk, Sivasspor'un fikstür açısından dezavantajlı durumda olduğunu ve 1 haftada üç maç yaptığını vurgulayarak, "Bu ikinci maç oldu, üç gün sonra Avrupa'da bir maçları daha var. Bir çok oyuncu bu fikstürde zorlanabilir. Biz bunları da hesaba katarak hafta içi ona göre hazırlandık." açıklamasında bulundu.

Sahada boş alan bırakmadıklarını aktaran Groenendijk, "Çünkü boş alan bıraksaydık, çok tehlikeli silahlara sahip olabilirlerdi. O yüzden takım savunması anlamında müthiş bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Bu şansı kendilerine vermedik. Kendi futbolumuzu saha yansıtmaya çalıştık ve rakibe de önlem aldık. Çok iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye'den 'denetim için bekleyen tahıl gemileri seyir riski oluşturuyor' uyarısı
'(Başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği teklifi) Cumhurbaşkanımızın kapsamlı açıklamaları olacak'
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rus mevkidaşı Şoygu'ya 'tahıl sevkiyatı' telefonu

Benzer haberler

'Kazanmamız gereken bir maçtı, galibiyet için mutluyum'

'Kazanmamız gereken bir maçtı, galibiyet için mutluyum'

'Bu sezon oynadığımız en kötü futboldu'

'Deplasmandaki bu sonucu çok iyi bir galibiyet olarak tabir edeceğiz'

'Kötü bir gidişatımız var, düzeltmek bizim elimizde'

'Kötü bir gidişatımız var, düzeltmek bizim elimizde'
Medipol Başakşehir ligde ikinci sıraya yükseldi

Medipol Başakşehir ligde ikinci sıraya yükseldi
Antalyaspor deplasmanda kazandı

Antalyaspor deplasmanda kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet