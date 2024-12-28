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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, ameliyat edildi.

Bozhan Memiş  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ameliyat edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Becao'nun ameliyatı yurt dışında yapıldı.

Ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçiren Brezilyalı futbolcunun rehabilitasyon süreci başladı.

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