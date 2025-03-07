Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün adalesinde ödem ve kanama tespit edildi
Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildi.
Istanbul
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Çağlar Söyüncü'nün yapılan MR görüntülenmesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada 28 yaşındaki milli oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.