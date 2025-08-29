Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Metin Arslancan  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

