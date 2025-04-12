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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bozhan Memiş, Halife Yalçınkaya  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

İstanbul, Sivas

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de eksik yok

Sarı-lacivertli ekipte, Sivasspor mücadelesi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Gribal enfeksiyon sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan İrfan Can Eğribayat da takıma dahil oldu.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında.

Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe seyircisi takımını yalnız bırakacak

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

Sivasspor'da 3 eksik

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.


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