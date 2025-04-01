Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray derbisi açıklaması
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray'ı konuk edecekleri derbi için futbolcularına güvendiklerini belirtti.
İstanbul
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Derbiler için söylenecek söz azdır. Herkesin hafızasında bu maçlar vardır. Futbolcularımıza güveniyoruz. Son dönemde yükselen performansımız, sakatlıkların azalması ve hocamızla ivme yakalamamız bize heyecan veriyor. Taraftarlarımız da tam anlamıyla 12. adam oldu. Onların desteğiyle takımın performansı yükseldi. Önümüzdeki maçta da bunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Biz, iç sahamızda da yabancı hakem istiyoruz"
Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun derbiyle ilgili açıklamalarına değinen Ilıcalı, "Cuma akşamı yabancı hakem istediğimizi söylemiştim. Hala istiyoruz. Hep yabancı hakem istediğimizi söyledik. İbrahim Hatipoğlu, dün enteresan bir açıklama yaptı. Hatta skandal açıklama yaptı. Kendisi 'Bizim iç sahada avantajımız vardı, rakibimiz algı ve gündem yaratarak bu avantajı elimizden aldı ve yabancı hakem geldi.' diyor. Galatasaray'ın hakem konusunda nasıl bir avantajı vardı? Biz de 2 yıldır bunu söylüyoruz. 'İç sahada hakemler, Galatasaray'a adil davranmıyor.' diyorduk. Bir Galatasaraylı yönetici, bunları söylediğinde bizi doğrulamış oluyor. Biz, iç sahamızda da yabancı hakem istiyoruz. Siz, 'İç sahada yerli hakem avantajımız var.' dediğiniz anda hakemler üzerinde baskı yarattığınızı itiraf ediyorsunuz." şeklinde konuştu.
Yarınki derbide görev alacak hakem Cihan Aydın'a değinen Ilıcalı, "'Galatasaray' kullanıcı adıyla toplantıya katılan bir hakem var. Biz, bu hakemi derbi için tercih etmiş olamayız. Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten hakem gelmişti. Buna itiraz ettiler. Şimdi yerli hakem geliyor. Bunu da istemiyorlar. Çünkü 'Galatasaray' kullanıcı adı ile toplantıya katılmış. Acaba hakem üzerinde baskı yaratmaya çalışıyor olabilir misiniz? Daha önce itiraz etmediğiniz bir konuda itiraz ederek hakemin kafasını karıştırmaya çalışıyor olabilir misiniz? Büyük ihtimalle Galatasaraylı olan hakem kardeşimizi 'Bak sakın Fenerbahçe lehine bir davranışta bulunma.' diyerek aba altından sopa gösteriyor olabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.