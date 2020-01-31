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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 23 Şubat Pazar günü oynanacak.

Berad Büyük   | 31.01.2020
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

İstanbul

Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 23 Şubat Pazar günü oynanacak.

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