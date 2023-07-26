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Spor, Futbol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'ın Zaha transferi hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferinde açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Hilmi Sever  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'ın Zaha transferi hakkında açıklama

Istanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde, Ali Koç'un, dün gerçekleştirilen Gebze Fenerbahçeliler Derneği açılışında üyelere yönelik konuşmasına yer verildi.

Uzun bir görüşme dönemi geçirdikleri ve sonrasında Galatasaray'ın kadrosuna katılan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla olan süreçlerine değinen Koç, "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük... Yıllık rakam 9'a (milyon avro) kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım (Galatasaray) transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim yüzde 50'mize alıyorlarsa bir şey diyemem, büyük başarı. Ancak öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

"İncelediğimiz, görüşmelere devam ettiğimiz çok futbolcu var. Transfer konusunda iyi gidiyoruz. Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulunan Koç, şu görüşlerini paylaştı:

"Transferi erken bitirmenin artısı da eksisi de var. Geçmiş yıllarda finansal fair-play sıkıntısı, mali gücümüzdeki sıkıntılardan dolayı manevra alanımız dar olduğu için bizim gibi çoğu Türk kulüpleri son dakikaya kalıyordu. Oyuncusunu satmak isteyen adam kiralık vermiyor, sona bırakıyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibarıyla doğru yoldayız. Sosyal medyanın gerçeği anlık değişen görüşler. Transfer yapıyorsun, bir dakikada 'Kralsın, ayağına taş değmesin'... Aynı kişinin iki üç mesaj yukarısına bakıyorum, küfür kıyamet. Bunlara takılmıyoruz. Sizden ricam; inanmaya, desteklemeye, Fenerbahçe'nize sıkı sıkı sarılmaya devam etmeniz."


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