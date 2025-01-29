Dolar
35.78
Euro
37.33
Altın
2,760.18
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
102,600.00
BIST 100
10,140.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Süha Gür  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Fenerbahçe, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkıyor

Danimarka

Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.

Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

Tur bileti Fenerbahçe'nin elinde

Fenerbahçe, yarın galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.

Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Mourinho takımını yalnız bırakacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

Tur maçına beksiz çıkacak

Jose Mourinho, Midtjylland müsabakasında eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorluk çekecek.

Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'ün sakatlığı, Bright Osayi-Samuel'in de cezası nedeniyle maça elinde bek oyuncusu olmadan çıkacak.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakacak.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i etkisiz hale getirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Organize suç örgütlerine yönelik "Hücre" operasyonlarında 76 şüpheli yakalandı
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş görevden uzaklaştırıldı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Balkanlar, dünya barışının ve istikrarının sağlanması için son derece önemli

Benzer haberler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu için Twente deplasmanında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu için Twente deplasmanında

Fenerbahçe, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkıyor

Galatasaray ilk 8 hedefiyle Ajax deplasmanına çıkacak

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Sivasspor çıkışını sürdürmek istiyor

Sivasspor çıkışını sürdürmek istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet