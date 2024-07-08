Dolar
32.69
Euro
35.42
Altın
2,358.82
ETH/USDT
3,002.00
BTC/USDT
56,500.00
BIST 100
10,864.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Türksat 6A Fırlatma Töreni"ne katılıyor.
logo
Spor, Futbol

Fatih Terim'in Galatasaray'a attığı ilk imzanın 50. yıl dönümü kutlandı

Galatasaray, Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imzanın 50. yılı için özel etkinlik düzenledi.

Bozhan Memiş  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Fatih Terim'in Galatasaray'a attığı ilk imzanın 50. yıl dönümü kutlandı

İstanbul

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Adası'ndaki etkinliğe başkan Dursun Özbek, Fatih Terim ve ailesi ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı.

Dursun Özbek, Fatih Terim'in 50 yıl önce transferi konusunda kulübün yönetim kurulunda alınan kararın belgesini günün anısına Terim Ailesi'ne hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı yayımlandı
Gümüşhane'de şiddetli yağış hasara neden oldu
Antalya Havalimanı haziranda 5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Yumaklı: TMO, gerekirse geçen yıl kadar ürünü alabilecek kabiliyetle ve kapasitede hazırlıklarını tamamladı

Benzer haberler

Fatih Terim'in Galatasaray'a attığı ilk imzanın 50. yıl dönümü kutlandı

Fatih Terim'in Galatasaray'a attığı ilk imzanın 50. yıl dönümü kutlandı

"İmparator" Fatih Terim'in Galatasaray'a ilk imzasının üzerinden yarım asır geçti

Dört yıl önce 2. Lig'de oynayan Barış Alper Yılmaz EURO 2024 ile Avrupa'nın gündeminde

"Berlin Panteri": Turgay Şeren

"Berlin Panteri": Turgay Şeren
Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna, kulüp taşınmazlarıyla ilgili yetki verildi

Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna, kulüp taşınmazlarıyla ilgili yetki verildi
Dursun Özbek: Negatif öz sermaye durumunu düzeltemezsek UEFA'dan ceza alabiliriz

Dursun Özbek: Negatif öz sermaye durumunu düzeltemezsek UEFA'dan ceza alabiliriz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet